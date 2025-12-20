Sarà il fischietto di Fiorentina-Verona ad arbitrare la finale di Supercoppa

Sarà il fischietto di Fiorentina-Verona ad arbitrare la finale di Supercoppa
(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Sono stati designati gli arbitri per la Finale di Supercoppa Italiana. Napoli-Bologna, in programma lunedì sera alle ore 20 italiane, sarà affidata alla direzione di Andrea Colombo di Como. Gli assistenti saranno Berti e Vecchi, il quarto uomo La Penna. Al VAR Di Bello, assistente VAR Pezzuto. (ANSA).

Andrea Colombo proprio domenica scorsa era al Franchi ed ha arbitrato la partita Fiorentina-Verona tra luci e ombre.