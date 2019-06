Torna in auge l'ipotesi Napoli per il futuro del centrocampista Jordan Veretout, in uscita dalla Fiorentina. Con Diawara che potrebbe andare alla Roma nell'ambito dell'operazione Manolas, ecco che il club partenopeo potrebbe chiudere in tempi rapidi l'ingaggio del calciatore francese: nell'operazione - riporta SportMediaset - potrebbe rientrare anche Marko Rog.