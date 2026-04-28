PSG-Bayern, le formazioni ufficiali della semifinale di Champions League

PSG-Bayern, le formazioni ufficiali della semifinale di Champions League
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

La Champions League entra nel vivo e la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, semifinale della massima competizione europea che mette di fronte la squadra migliore di Francia e quella di Germania. Calcio d'inizio ore 21 con l'andata che si giocherà a Parigi, nel Parco dei Principi. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori, Luis Enrique e Kompany:.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane.