Il Brighton lancia le donne: ecco il primo stadio femminile in Europa
(ANSA) - LONDRA, 28 APR - Il Brighton, club di Premier League, ha presentato i progetti per quello che sarà il primo stadio di calcio femminile costruito appositamente per questo scopo in Europa. L'impianto sorgerà a Bennett's Field, area adiacente all'Amex Stadium, casa della prima squadra maschile del club, e sarà collegato ad esso tramite una passerella pedonale. Lo stadio avrà una capienza minima di 10.000 posti: con l'iter autorizzativo già avviato, il club punta all'inaugurazione ufficiale per l'inizio della stagione 2030-31. "La prospettiva di uno stadio costruito su misura, esclusivamente per le giocatrici, lo staff e le tifose, è incredibilmente entusiasmante - ha dichiarato Zoe Johnson, direttrice generale del settore femminile del club -. Si tratta di un progetto unico nel suo genere nel Regno Unito e in Europa, e uno dei soli tre al mondo". L'impianto sarà pensato per rispondere alle esigenze dell'élite: spogliatoi, standard del campo e aree di recupero di alto livello, con un'esperienza da stadio, "particolarmente accogliente per le famiglie e per chi assiste a una partita per la prima volta".
Previsti sale allattamento, fasciatoi, zone passeggini e spazi comuni per eventi, oltre a un parcheggio sotterraneo. Attualmente le Women del Brighton disputano la maggior parte delle partite di Women's Super League al Broadfield Stadium del Crawley Town, a circa 32 chilometri di distanza, giocando solo occasionalmente all'Amex. Sul fronte europeo, il primo stadio al mondo progettato per il calcio femminile è già operativo negli Stati Uniti: le Kansas City Current giocano al CPKC Stadium da due stagioni. Anche la nuova franchigia Denver Summit sta costruendo il proprio impianto, atteso per il 2028. (ANSA).
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