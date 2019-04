VARGAS, Posso tornare ad essere un titolare

Attraverso le pagine del suo sito ufficiale juanmanuelvargas.net, Juan Manuel Vargas, esterno peruviano della Fiorentina ha parlato del suo momento: "Le critiche? Non mi danno alcun fastidio. Sto lavorando come un professionista e ciò che viene detto su di me viene solo da persone che non sanno niente. Spero di tornare al più presto a giocare perché so di avere le qualità per essere un titolare della Fiorentina. La nostra è una squadra esperta e di qualità che sta attraversando un momento non semplice. Lavorerò il doppio per di uscire da questa situazione".