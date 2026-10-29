Ndour: "Abbiamo tanti giocatori offensivi per risolvere le partite"
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Prima di Fiorentina-Atalanta, Cher Ndour ha parlato così a DAZN: "Credo che prima di me venga la squadra. Abbiamo tanti giocatori offensivi che possono risolverci le partite. Mi adatto alle situazioni, sono qua per il bene della squadra".
Volete tornare a vincere in casa?
"Abbiamo parlato di questa cosa, sappiamo che i tifosi hanno preparato qualcosa di importante per noi oggi. Loro ci sono sempre".
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