Ndour: "Abbiamo tanti giocatori offensivi per risolvere le partite"

Prima di Fiorentina-Atalanta, Cher Ndour ha parlato così a DAZN: "Credo che prima di me venga la squadra. Abbiamo tanti giocatori offensivi che possono risolverci le partite. Mi adatto alle situazioni, sono qua per il bene della squadra".

Volete tornare a vincere in casa?

"Abbiamo parlato di questa cosa, sappiamo che i tifosi hanno preparato qualcosa di importante per noi oggi. Loro ci sono sempre".

