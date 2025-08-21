Vanessa Leonardi: "Il Crystal Palace non è il Chelsea. Fiorentina, vietato sbagliare approccio"

La nota giornalista di SkySport Vanessa Leonardi è intervenuta direttamente da Presov dove attualmente si trova al seguito della Fiorentina pronta al suo esordio stagionale in Conference League: "Mi piace la Fiorentina, sta nascendo un bel gruppo, si vede già la mano di mister Pioli soprattutto per quanto riguarda lo spirito di squadra. La squadra sembra più serena soprattutto più consapevole. Quest'anno in Conference non ci sarà un Chelsea, il Crystal Palace è forte ma non imbattibile, la Fiorentina deve solo evitare di approcciare male all'esordio in Europa come è successo gli anni passati. Il Polissya, se passa in svantaggio, subisce e soffre, i viola devono spingere e approfittarne".

Il colpo Piccoli vale per oggi e per il futuro?

"Sono curiosa di vedere Piccoli in viola, lo scorso anno quando Kean è mancato la Fiorentina ne ha risentito. E' vero che c'è Dzeko, ma adesso lui si è trasformato e non è più un numero 9 classico. Il costo dell'operazione dell'ex centravanti del Cagliari è alto ma le cifre che girano oggi per gli attaccanti sono queste. Piccoli è un'operazione ottima anche in prospettiva".