Valentini (ex dg FIGC): "Non andare ai Mondiali sarebbe un fallimento, ma ho fiducia"

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L'ex direttore generale della FIGC, Antonello Valentini è intervenuto a Radio Tutto Napoli parlando della semifinale contro l'Irlanda del Nord e di una possibile mancata convocazione della Nazionale: "Da tifoso sono fiducioso, anche se l’ansia è inevitabile. Mi fido di Gattuso e della professionalità dei giocatori, che hanno tutti esperienza internazionale. Non riesco a immaginare un’Italia fuori dal Mondiale per la terza volta di fila. Sarebbe un fallimento non solo sportivo, ma anche economico e sociale”