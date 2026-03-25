Martinelli e il buon impatto sulla Samp: è l'Under 21 migliore della Serie B

Martinelli e il buon impatto sulla Samp: è l'Under 21 migliore della Serie BFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:30News
di Redazione FV

Non è stato banale l'impatto di Tommaso Martinelli sulla Sampdoria. Il giovane portiere di proprietà della Fiorentina, in prestito da gennaio in blucerchiato, risulta al primo posto della classifica dei migliori Under 21 della Serie attuale, graduatoria costruita da FACTS Consultancy, sulla base del cosiddetto "Player Level", l’indice che misura l’impatto di un giocatore sul rendimento della propria squadra considerando ruolo, minutaggio, livello degli avversari e contesto complessivo.

L'ex viola risulta infatti il più impattante, questa la classifica stilata: