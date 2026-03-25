Serie B per la sostenibilità, il presidente Bedin: "Siamo più di un campionato"

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(ANSA) - ROMA, 25 MAR - La sostenibilità intesa a 360°, da quella sociale fino ad arrivare a quella ambientale: nasce B4People, la piattaforma attraverso la quale la Lega Serie B farà confluire tutte le sue iniziative per continuare a perseguire le attività per il contrasto a emergenze sociali, oltre a un progetto ESG, di visione triennale, che impegnerà dalla prossima stagione la Lega e che rispetterà in forma progressiva gli obiettivi dell'agenda ONU 2030. "Non siamo solo un'associazione di club che organizza un campionato, rappresentiamo venti città, territori, milioni di fan e questo va oltre l'organizzazione di un torneo - le parole del presidente della B, Paolo Bedin, durante la presentazione a Palazzo Brasini -. Abbiamo una funzione educativa e per farlo abbiamo pensato di riproporre una progettualità che avesse un'area dedicata che contenesse tutte le iniziative. Per farlo useremo il nostro fondo sviluppo senza ricadere sui club". E il primo progetto partirà già domani nella tappa di Palermo dell'Integrity tour che, da oltre 10 anni, opera per la lotta al fenomeno del match fixing e delle frodi sportive. All'incontro, che si svolge con tutti i club della B, si aggiungerà un modulo pilota dedicato alle dipendenze digitali in sinergia con il cipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (presente alla conferenza il capo dipartimento Paolo Molinari) e anche l'impegno per il contrasto alle discriminazioni di genere.

Da quest'ultimo tema riparte Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. "Lo sport è un canale straordinario di comunicazione - dice -. Pensate a cosa hanno significato per le donne, queste ultime Olimpiadi. Le loro vittorie, tantissime, le immagini della Lollobrigida con il bambino, tutto questo vale più di qualunque discorso perché rappresenta la forza dell'esempio e la cultura del rispetto che vogliamo promuovere". Poi un video messaggio della ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, che ha sottoscritto la sua vicinanza ai progetti, sottolineando come "iniziative del genere siano la dimostazione di quanto il calcio e lo sport possano essere un'occasione di promozione delle pari opportunità". Conclusioni affidate al ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi: "Tutto quello che si sta facendo punta a contribuire al bene comune. La B è una lega che produce effetti oltre la cronaca sportiva, consapevole di poter dare un contributo alla comunità senza la presunzione di poter risolvere definitivamente tutti i problemi. Sono convinto che questo modello presentato diventerà un riferimento e motivo di stimolo degli altri". (ANSA).