Retegui: "A Coverciano una settimana prima, ho voglia di giocare questa partita. Unico risultato vincere"

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In conferenza stampa allo stadio di Bergamo, alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, ha parlato anche l'attaccante oriundo Mateo Retegui che dopo Genoa e Atalanta ha lasciato l'Italia per l'Arabia da dove però è tornato prima proprio in previsione di questo importante appuntamento della Nazionale: "Sono arrivato una settimana prima in Italia, appena ho saputo di avere dei giorni liberi in Arabia ho parlato con il mister e abbiamo organizzato per poter venire a Firenze, per allenarmi a Coverciano. Mi sembrava logico e giusto essere a disposizione prima, devo ringraziare il mister, ma anche i due preparatori che hanno lavorato con me in questi giorni".

Sul fatto di sentire la pressione spiega: "Non so se pressione è la parola che sento io. Io ho tantissima voglia di giocare questa partita, da quella con la Norvegia a Milano. Abbiamo voglia di dimostrare a tutti che siamo pronti, perché è la verità: la squadra sta facendo benissimo e vogliamo dimostrare di essere pronti in una sfida decisiva. Noi sappiamo che è una partita in cui vincerà chi avrà più determinazione. Sarà combattuta, dovremo lottare fino alla fine: giochiamo in casa, Bergamo è uno stadio che ti spinge. Dobbiamo stare tranquilli e fare le cose che abbiamo fatto in allenamento e andarci a prendere la partita. Non c’è altro risultato che vincere".