Gattuso: "Consapevole di avere attaccanti forti. Domani gara più importante della carriera"

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Il ct della Nazionale azzurra Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia dell'importante semifinale playoff per andare ai Mondiali di domani sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, partendo dalle pressioni: "Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale. Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po' faccio l'allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. Voglio pensare positivo, in grande, poi domani vediamo. Domani bisogna saper soffrire sulle cose che loro fanno bene, loro buttano palla in area e poi giocano sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi su questo. E' da mesi e mesi che ne parliamo, poi i giocatori evoluti come sono smanettano, hanno password per vedere partite e sistemi tattici. Sanno tutto bene. Da due giorni facciamo sala video, non deve mancare l'annusare il pericolo. Loro a ogni palla ci credono fortemente e dobbiamo farci trovare pronti. Sul dormire ringrazio i nostri medici, qualche pillolina aiuta. Altrimenti 4.30/5 apro gli occhi e sembro un pipistrello".

Sille scelte degli attaccanti tra Kean, Retegui ed Esposito pesa anche il pensiero della possibile finale? "Non penso al 31, ma a domani. E ho la consapevolezza di avere attaccanti forti".