Fiorentina, i 100 anni di storia in 10 volumi, i primi 4 già disponibili: l'iniziativa

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Cent’anni d’amore concentrati in dieci volumi che raccontano, dal 1926 a oggi, decennio per decennio, tutta la storia della Fiorentina. Un’opera pensata, prodotta e realizzata da Il Brivido Sportivo e dal Museo Viola per celebrare il centenario della società gigliata. Un regalo speciale per i tifosi di ogni età, per tramandare all’infinito, di padre in figlio, di nonno in nipote, una passione incrollabile, più forte del tempo. “Viola 100, La Storia della Squadra di Firenze”, è questo il titolo della collana sulla storia della Fiorentina che vi accompagnerà fino al 29 agosto, giorno della grande festa del popolo viola. Dai primi pionieristici passi della fondazione del club, orchestrata dal babbo della Fiorentina, il Marchese Luigi Ridolfi. Dal biancorosso al viola, dagli esaltanti successi, alle profonde delusioni. Dai trofei, alle retrocessioni. Un bastimento di emozioni da rivivere insieme attraverso le vicende dei personaggi che hanno costruito l’epopea gigliata con imperdibili aneddoti, le schede sui miti viola di ogni tempo, i presidenti, i dirigenti, gli allenatori, i piazzamenti, i Magnifici 11 di ogni decade, i cannonieri di tutti i tempi, i viola-azzurri, l'Europa, il palmares che si arricchisce di anno in anno, le immagini d’epoca e altre inedite curiosità. Insomma un’opera da custodire gelosamente nella biblioteca del cuore viola.

I primi 4 capitoli, che ripercorrono il periodo dal 1926 al 1966, sono già stati pubblicati e potete ammirarne le copertine a corredo di questo articolo. Gli altri usciranno progressivamente in abbinamento alle prime 100 copie del Brivido Sportivo, in distribuzione gratuita fuori dai cancelli dello stadio Franchi, in occasione delle prossime partite casalinghe della Fiorentina. Un regalo per soli 100 fortunati, ma tutti potranno prenotare il cofanetto completo dei dieci volumi sulla Storia della Fiorentina già da adesso sul sito https://shop.brividosportivo.it. Ricordatevi che anche coloro che riusciranno a procurarsi le copie gratuite potranno comunque acquistare il solo cofanetto per rilegare insieme tutti i 10 capitoli che usciranno progressivamente fino al compleanno della Fiorentina. E allora cosa state aspettando? Con un semplice click vi regalerete un sogno viola lungo cent'anni.