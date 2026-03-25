Abodi: "Nazionale, siamo artefici del nostro destino. Gattuso la persona giusta"

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Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato a margine dell'evento "B4People" anche dei playoff Mondiali che la Nazionale di Gennaro Gattuso giocherà contro l'Irlanda del Nord domani sera. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb: "E' giusto essere concentrati sull'obiettivo. Siamo artefici del nostro destino. Se riusciamo ad esprimere il meglio di noi stessi, con grande rispetto per l'avversario, la strada è quella di trovarci il 12 giugno tutti in Canada. Il calcio però, come sapete, ha delle regole che sono quelle del campo ci sono 90 minuti più altri 90 più recupero".

E sul ct aggiunge: "Gattuso secondo me è la persona migliore per poter dirigere quest'orchestra e sono convinto che saprà tirar fuori anche quello che è nel profondo remoto di ogni giocatore, anche di chi sta in panchina e anche di quelli che non giocheranno e non saranno in panchina ma saranno presenti segno della compattezza che si è ricreata attorno alla maglia azzurra e ritrovata dopo qualche mese. Pensiamo positivo".