VALCAREGGI, Cutrone? Tra i prendibili è il migliore

Per parlare dei temi del momento e in particolare della Fiorentina a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto il procuratore Furio Valcareggi. Questo ciò che ha detto: "Cutrone? In Inghilterra gli italiani hanno avuto poca fortuna, solo casi isolati, vedi Zola. Così come gli inglesi qui in Italia. I prendibili ora sono quelli che le società scartano. I più bravi non te li danno. Ad oggi gli attaccanti possibili sono Cutrone e Zaza. Sono contento per la Fiorentina, è il miglior attaccante su piazza che si poteva prendere. Pedro? Viene da un infortunio e non è proprio pronto. Se arriva Cutrone, possono cederlo. E' un rischio darlo via, ma è da correre. E poi alla Fiorentina c'è Sottil, che io farei giocare. Stadio? È una delle città più belle del mondo Firenze perché non puoi toccare niente. Puoi sperare di fare qualcosa in periferia, come è ora il Franchi. Ha delle regole scritte che non sono violabili. Serve guardare fuori, altrimenti si deve rimanere al Franchi".