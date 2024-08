V. ROQUE, La Lazio studia la situazione con il Barcellona

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vitor Roque, ex obiettivo della Fiorentina, sembrerebbe in rotta di collisione con il Barcellona. Come riportato da Sport, sembra che l'entourage del giocatore non voglia accettare l'opzione del prestito perché il giocatore vorrebbe continuare con il Barcellona o andare via a titolo definitivo.

Il Barcellona ha pagato il giocatore 30 milioni di euro e tra le squadre italiane interessate c'è la Lazio.