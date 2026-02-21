Burdisso: "Famiglia Commisso simile ai Moratti. A Firenze 3 anni molto belli"

Intervistato da Radio TV Serie A, l'ex dirigente della Fiorentina oggi al Monza, Nicolas Burdisso, ha ricordato così gli anni a Firenze, parlando anche di Commisso: "Aveva dei valori molto simili alla famiglia Moratti. Soprattutto un grandissimo rispetto per le persone, rispetto per il calcio insieme alla famiglia. Alla Fiorentina ho vissuto grande identità, grande senso di appartenenza e allo stesso tempo grandissima complessità nel portare avanti un'azienda molto importante.

Ha costruito un centro sportivo unico al mondo.I 3 anni a Firenze sono stati molto belli, molto competitivi, abbiamo raggiunto finali di Conference, purtroppo non siamo riusciti a regalargli un trofeo che lui avrebbe meritato. Rimane una persona con una mentalità diversa, mi auguro che la famiglia possa continuare perché sono delle bellissime persone".