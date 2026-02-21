Serie A, Juventus-Como in programma alle 15:00. Le formazioni
Alle 15:00 è previsto il fischio d’inizio di Juventus-Como, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori delle due squadre.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Vojvoda, Da Cunha, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
