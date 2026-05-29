"Ultimo tango" per Messi, confermato Nico Gonzalez: Argentina, i 26 per il Mondiale

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Nella notte sono stati annunciati i 26 nomi dei giocatori convocati dall'Argentina per difendere il titolo mondiale all'imminente Coppa del Mondo, pronta a prendere il via tra Stati Uniti, Canada e Messico. I campioni in carica andranno in America per l'ultimo ballo (un post Instagram "Ultimo tango" è stato fatto apposta nella notte) di Lionel Messi, prossimo al suo ultimo Mondiale - il sesto, solo Cristiano Ronaldo e Ochoa lo eguaglieranno a breve - con la Seleccion. Per il resto poche sorprese, confermato Nico Paz tra gli attaccanti, mentre resta fuori Mastantuono. Confermato come da attese Nico Gonzalez, ex viola da anni nel giro della rosa di Scaloni. Eccola di seguito:

Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atletico Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia).

Difensori: Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Leonard Balerdi (Olympique Marsiglia), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Tagliafico (Lione), Facundo Medina (Olympique Marsiglia).

Centrocampisti: Enzo Fernandez (Chelsea), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Valentín Barco (Strasburgo), Giovani Lo Celso (Betis Siviglia).

Attaccanti: Nico Paz (Como), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Julián Álvarez (Atletico Madrid), José Lopez (Palmeiras)