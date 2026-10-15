Ulivieri esalta Palladino: "Con lui il Bologna è cambiato. Ha alzato i carichi di lavoro"

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Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Ulivieri ha parlato oggi a La Repubblica commentando il lavoro dell'ex tecnico viola Raffaele Palladino alla guida del Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "Da quando è arrivato sono aumentati i carichi di lavoro, vuole una squadra che corra tanto e veloce. Il suo discorso motivazionale? Sono determinanti, soprattutto nei periodi di difficoltà. L’allenatore deve saper modellare quelle giuste per tirare su il morale e dare motivazioni a gruppi che sono sempre diversi".