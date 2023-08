UFFICIALE, Sepe è un nuovo portiere della Lazio

FirenzeViola.it

La Lazio ha il suo nuovo dodicesimo. Pochi minuti fa il club biancoceleste ha annunciato l'acquisto di Luigi Sepe, ex viola arrivato in prestito dalla Salernitana, e pronto a ricoprire il ruolo di vice del titolare Ivan Provedel. L'esperto portiere campano, che in Serie A ha giocato - tra le altre - con Fiorentina, Napoli e Parma, si prepara a vivere una nuova stagione in massima serie, alla corte della squadra di Sarri.

"La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con U.S. Salernitana 1919 e il calciatore Luigi Sepe per la cessione temporanea del contratto sportivo", il comunicato del club biancoceleste.