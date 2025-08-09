Social Martinelli condivide l'abbraccio con l'amico De Gea e un cuore per l'Old Trafford

È stato un pomeriggio molto emozionante per David De Gea visto il ritorno ad Old Trafford e l'accoglienza di 60mila tifosi in festa. Ma il portiere spagnolo non è stato l'unico a vivere un momento speciale, anche Tommaso Martinelli, classe 2006 e dodicesimo della Fiorentina, è subentrato negli ultimi minuti per permettere al compagno di riscuotere una meritata standing ovation.

Dai campi di Bagno a Ripoli a Old Trafford chiaramente il passaggio non è banale e Martinelli lo ha voluto sottolineare con un post sui social dove ha condiviso la foto dell'abbraccio con l'amico De Gea seguito da un semplice quanto chiaro messaggio: "Old Trafford", un emoji innamorata e un cuore a suggellare quello che è stato uno dei momenti più belli della sua fresca carriera tra i professionisti.