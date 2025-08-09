Social

Sottil è arrivato in Puglia, sta per diventare un giocatore del Lecce (foto)

Sottil è arrivato in Puglia, sta per diventare un giocatore del Lecce (foto)FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:52News
di Redazione FV

Riccardo Sottil è arrivato all'aeroporto di Brindisi, per poi andare a Lecce. Il giocatore della Fiorentina ha già firmato il contratto con il club salentino ma deve espletare tutte le formalità per diventare anche ufficialmente iun giocatore giallorosso. E' lo stesso club salentino a pubblicare la foto dell'arrivo di Sottil in Puglia.