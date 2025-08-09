Social
Dodo e l'ultimo messaggio dall'Inghilterra: "Fine della preparazione, ora inizia davvero"
FirenzeViola.it
Dodo, dopo la partita pareggiata per 1-1 (e persa ai rigori per 6-5 ndr) contro il Manchester United allo stadio Old Trafford di Manchester, ha postato alcune foto con un breve commento: "Fine della preparazione, ora inizia davvero".
In sintesi, in casa viola c'è la consapevolezza che ora si inizia a fare sul serio, visto che, a parte l'ultima amichevole con la Japan University il 14 sera al Viola Park, si avvicina la data dell'andata del playoff di Conference League prevista per il prossimo 21 agosto.
Dall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca alla società andare incontro a Pioli e alla sua richiesta di alzare il livello. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzodi Tommaso Loreto
