Dodo e l'ultimo messaggio dall'Inghilterra: "Fine della preparazione, ora inizia davvero"

© foto di Federico De Luca 2025
di Pietro Lazzerini

Dodo, dopo la partita pareggiata per 1-1 (e persa ai rigori per 6-5 ndr) contro il Manchester United allo stadio Old Trafford di Manchester, ha postato alcune foto con un breve commento: "Fine della preparazione, ora inizia davvero".

In sintesi, in casa viola c'è la consapevolezza che ora si inizia a fare sul serio, visto che, a parte l'ultima amichevole con la Japan University il 14 sera al Viola Park, si avvicina la data dell'andata del playoff di Conference League prevista per il prossimo 21 agosto. 