Fagioli dopo l'1-1 col Man United: "Bellissima amichevole, stadio fantastico. Avanti"

Nicolò Fagioli, centrocampista viola tra i giocatori più propositivi nell'amichevole pareggiata dalla Fiorentina contro il Manchester United allo stadio Old Trafford di Manchester, ha utilizzato i social per mandare un messaggio ai tifosi prima del rientro in Italia previsto per le prossime ore: "Una bellissima amichevole in uno stadio fantastico.

Avanti". 