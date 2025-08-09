Amichevoli: Lazio e Roma ok, pesante ko per l'Atalanta. Pari Milan

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce e il pareggio con il Galatasaray, arriva anche la vittoria per la Lazio nella terza amichevole internazionale, la quinta giocata dalla squadra di Sarri in questo precampionato. Contro il Burnley, neopromossa in Premier League, basta infatti una rete di Cancellieri nella ripresa per uscire dal "Turf Morr" con una vittoria e confermare il processo di crescita dei biancocelesti. Dopo un primo tempo di sofferenza, con gli inglesi ad andare vicino al vantaggio con il colpo di testa di Sonne, finito sulla traversa, nella ripresa la Lazio aumenta i giri conquistando prima un rigore con Dia, fallito però da Zaccagni che si lascia parare la conclusione dal portiere avversario, poi colpendo la traversa con il colpo di testa di Cancellieri. Al minuto 76, però, proprio l'ex Parma, riesce a bucare la porta avversaria con il sinistro consegnando la vittoria ai suoi. Sfortunato il Burnley che sbatte ancora sui pali senza riuscire a trovare la rete. Adesso, per la Lazio, il ritorno a Roma prima dell'ultima amichevole, il 16 agosto a Rieti contro l'Atromitos, che chiuderà la stagione estiva proiettando i biancocelesti verso l'esordio in campionato previsto a Como. (ANSA).

Atalanta ko L'Atalanta rimedia senza reagire né costruire nulla una pesante sconfitta per 4-0 dal Colonia nell'amichevole disputata sul campo della squadra tedesca. E' la prima sconfitta nel precampionato per Ivan Juric che prova a testare la condizione dei titolari, effettuando 5 cambi solo all'81' ma è netta la differenza di condizione con gli avversari che dominano la partita dall'inizio alla fine. Non funziona il tridente composto da Pasalic, De Ketelaere e Maldini, ma non funziona neanche la difesa che va subito in affanno e il Colonia colpisce due legni nei primi dieci minuti, prima con un colpo di testa all'incrocio di Schmied da un calcio d'angolo e poi, dopo una doppia uscita a vuoto di Carnesecchi, con un quasi autogol di Bellanova che sempre di testa manda il pallone sulla traversa. E' solo l'inizio di una superiorità che i padroni di casa concretizzano al 26' quando Ederson sbaglia un retropassaggioe Thielmann sblocca la partita con un bel diagonale. Al 32' il raddoppio con Kaminski che manda con il destro il pallone nell'angolino. Di Bellanova, sull'esterno della rete, la prima e unica conclusione atalantina al 3' della ripresa ma dieci minuti dopo Krauss pesca dalla sua difesa il taglio verso sinistra di Thielmann che batte ancora Carnesecchi. Al 21' Waldschmidt si procura il rigore grazie a una spinta di Ederson lontano dalla migliore condizione e lo realizza spiazzando Carnesecchi. Domattina alle 10.30 a Zingonia l'Atalanta tornerà subito in campo contro i croati dell'Opatija.

Alla Roma basta Soulé La Roma, dopo la pesante sconfitta per 4-0 con l'Aston Villa, rialza la testa e si impone per 1-0 nella sfida in famiglia all'Everton, altra squadra di proprietà del gruppo Friedkin. A Liverpool, Gasperini conferma in blocco i suoi inserendo però il nuovo acquisto Ghilardi dal primo minuto al posto di Celik e Cristante in mediana lasciando El Shaarawy in panchina con Dybala ancora ai box. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, nella ripresa è Matias Soulé a sbloccare il risultato al minuto 70 con il mancino a giro sul secondo palo che supera Pickford e regala il quinto successo in sei amichevoli estive giocate alla squadra di Gasperini. Si chiude così la tournée in Inghilterra della squadra giallorossa che farà ritorno a Roma per proseguire la preparazione fino alla sfida del 16 agosto quando, a Frosinone, affronterà i sauditi del Neom, ultima amichevole prima dell'esordio in campionato contro il Bologna. (ANSA).

Pareggio per il Milan Finisce 1-1 tra Leeds e Milan, penultima amichevole della squadra rossonera in questa estate. Gimenez, al suo esordio dopo le vacanze, sblocca nel primo tempo e pareggia Stach nella ripresa. Una traversa per parte e comunque buona prestazione per il Milan. In campo, da titolare, anche il nuovo acquisto Jashari. Non sono stati impiegati, invece, Modric e Leao ma avranno occasione di essere schierati probabilmente domani nell'ultimo test precampionato contro il Chelsea a Londra. (ANSA).