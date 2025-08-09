Social De Gea e l'emozione del ritorno a Manchester: "Le nostre strade si incroceranno di nuovo"

David De Gea, che ha già rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita per sottolineare l'emozione del ritorno all'Old Trafford di Manchester, ha affidato ai social un altro messaggio per i tifosi dei Red Devils dopo la splendida accoglienza a margine del pareggio in amichevole contro la Fiorentina. Il portiere spagnolo ha scritto su Instagram: "Un momento magico per me e la mia famiglia il ritorno a Old Trafford, la mia casa. Dal profondo del mio cuore voglio ringraziarvi per l'accoglienza e per tutto l'affetto che mi avete dimostrato. Le nostre strade si incroceranno di nuovo, ma per oggi è tutto".