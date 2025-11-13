Ufficiale: Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Al Sadd

Era stato un nome accostato anche alla panchina della Fiorentina: invece Roberto Mancini rimane in Medio Oriente e riparte dal Qatar. Dopo l'esperienza da commissario tecnico dell'Arabia Saudita, l'ex Ct dell'Italia ha firmato con l'Al Sadd, big del campionato qatariota (tra le cui file milita anche Roberto Firmino).

Mancini si lega all'Al Sadd con un contratto fino al giugno 2028 con un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione.