La Fiorentina lancia il 'Curva Double Pass' per le sfide contro Aek e Dinamo

vedi letture

La Fiorentina lancia il double pass per le due sfide in casa di Conference, quella in programma il 27 novembre (ore 21) contro l'Aek Atene e quella dell'11 dicembre (ore 18.45) contro la Dinamo Kiev. In particolare si tratta di Curva Double Pass, un pack a disponibilità limitata ad un prezzo vantaggioso, si legge sulle pagine social del club. Per assistere alle partite della quarta e quinta giornata della League Phase i possessori di abbonamento avranno diritto a uno sconto (il prezzo totale è 28 euro), mentre chi non ha l'abbonamento potrà assistere a entrambe le gare per 34 euro in totale.

Sul sito della Fiorentina tutti i dettagli.