Giovanili viola: a Valentino Angeloni il Premio "Crescere Talenti"

Il settore giovanile della Fiorentina viene premiato nella figura di Valentino Angeloni, responsabile del Settore Giovanile della Fiorentina, per il suo costante impegno nella valorizzazione e nello sviluppo dei giovani calciatori viola. Si tratta del Premio "Crescere talenti" all'interno del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”, andato in scena martedì 11 novembre presso il Teatro Comunale dei Ricomposti di Anghiari (AR).

Un che, come sottolinea il sito web della Fiorentina, celebra il lavoro quotidiano portato avanti con passione e competenza, fondato su una visione moderna e sostenibile della crescita sportiva e umana dei ragazzi.