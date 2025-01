UFFICIALE, Hasa passa al Napoli a titolo definitivo

FirenzeViola.it

Dopo soli sei mesi dal suo approdo in terra salentina, Luis Hasa ha già lasciato il Lecce in direzione Napoli. Come era circolato già nelle scorse settimane, il talento classe 2004, di origine albanese, si trasferisce in Campania a titolo definitivo. Questo il comunicato del club partenopeo in merito all'acquiso del centrocampista:

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa dall’U.S. Lecce".