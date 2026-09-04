Ufficiale Adesso è ufficiale, Barak saluta Firenze: è un nuovo giocatore dell'APOEL Nicosia

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Si chiude ufficialmente l'esperienza di Antonin Barak alla Fiorentina. Il centrocampista ceco continuerà infatti la propria avventura in campo internazionale con l'APOEL Nicosia, che ha ufficializzato il suo ingaggio attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali. Il giocatore arriva dunque dal club viola: "L'APOEL FOOTBALL LTD annuncia l'accordo di trasferimento con l'ACF Fiorentina per l'acquisizione del calciatore Antonín Barák. Il centrocampista ceco ha lasciato un segno importante sui campi da calcio europei.

Ha iniziato la sua carriera professionistica in patria e successivamente ha giocato nella massima serie italiana con Udinese, Lecce, Hellas Verona e Fiorentina. Con la Fiorentina ha partecipato a importanti competizioni europee, tra cui la finale di UEFA Europa Conference League, mentre con la nazionale ceca ha collezionato numerose presenze, rappresentando il suo paese nelle principali competizioni internazionali. Antonín Barák entra a far parte della famiglia APOEL, portando qualità, esperienza e prestazioni di rilievo ai massimi livelli del calcio europeo alla nostra rosa. Diamo il benvenuto ad Antonín nella famiglia APOEL e gli auguriamo ogni successo con la maglia gialloblù".