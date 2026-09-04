Allegri sugli infortuni: "La scelta su McTominay è lungimirante"

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Il Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa degli ultimi infortuni: “Per noi non significa assolutamente niente, capitano gli infortuni, McTominay... abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo perché comunque ora mancano 4 partite, Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina, ma dopo la sosta dal 10 ottobre ce ne sono 9 importanti in 26 giorni e lì servono tutti nelle migliori condizioni. Meglio averli fermati ora per averli a disposizione dopo la sosta".