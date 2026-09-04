Allegri sugli infortuni: "La scelta su McTominay è lungimirante"
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Il Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa degli ultimi infortuni: “Per noi non significa assolutamente niente, capitano gli infortuni, McTominay... abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo perché comunque ora mancano 4 partite, Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina, ma dopo la sosta dal 10 ottobre ce ne sono 9 importanti in 26 giorni e lì servono tutti nelle migliori condizioni. Meglio averli fermati ora per averli a disposizione dopo la sosta".
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Grosso, quattro gare per costruire una Viola da Europa. Io punterei sul tridente Mastantuono-Beto-Gonçalves; a centrocampo Fagioli e Oulai; Dodo di nuovo titolare e fiducia a Viery. E se arriva Brozovic…di Luca Calamai
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Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
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