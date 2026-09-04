Thorstvedt-Fiorentina, pista ancora viva: possibile ritorno di fiamma a gennaio

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Kristian Thorstvedt è stato uno dei nomi più ricorrenti accostati alla Fiorentina durante il mercato estivo 2026. Il centrocampista classe 1999, però, è rimasto al Sassuolo, anche se la pista che porta al norvegese potrebbe non essere definitivamente tramontata. La Fiorentina ha infatti provato a tornare alla carica per Thorstvedt anche nelle ultime ore di mercato, senza però trovare terreno fertile con il Sassuolo. Il club neroverde ha fatto muro, forte anche dei ricavi ottenuti dalle altre cessioni e quindi senza l'esigenza di dover necessariamente vendere il proprio centrocampista.

L'accordo tra il giocatore e la società emiliana non è mai stato il problema: a mancare è stata piuttosto l'intesa tra i due club. Il Sassuolo ha così deciso di trattenere Thorstvedt, ma la situazione potrebbe cambiare in futuro. Attenzione infatti, secondo quanto riporta TMW, a un possibile nuovo tentativo della Fiorentina a gennaio e, soprattutto, alla scadenza del contratto del norvegese, fissata al 30 giugno.