Grosso sull'addio di Mandragora: "Con lui ottimo rapporto ma serviva rivoluzionare la rosa"

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Nel corso della conferenza stampa tenutasi quest'oggi al Viola Park in vista della sfida di campionato che la Fiorentina dovrà sostenere domani alle 15.00 contro il Torino al Franchi, il tecnico gigliato Fabio Grosso ha parlato dell'addio di Mandragora al club e del messaggio pubblicato dal centrocampista sui propri social. Questo il suo pensiero:

Cosa pensa delle parole di Rolando Mandragora? "L'idea era quella di rivoluzionare la rosa, la società ha preso le sue decisioni ma va anche detto che i giocatori che se ne sono andati sono stati felici di andar via. Con Rolando ho sempre avuto un ottimo rapporto, ha sempre dato tutto: non ho da dire nulla a lui. Adesso percepisco un'energia nuova, adesso ci siamo messi a lavorare per colmare quei margini che ci sono e tentare di esprimerli a partire dalla gara di domani".