Carrick elogia Zirkzee: "Ci sono tante partite in arrivo e Joshua sarà importante per noi"

vedi letture

Il tecnico del Manchester United, Michael Carrick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro l'Everton commentando il momento di Joshua Zirkzee, obiettivo a lungo inseguito nel finale di mercato dalla Fiorentina di Fabio Paratici:

Zirkzee resta al Manchester United? È felice? Sarà convocato contro l'Everton? "Sì, assolutamente. Josh è importante. Ancora una volta, si tratta della squadra, della rosa, della profondità e dell'intera stagione. Josh è felice qui e ho comunque un ottimo rapporto con lui. Vuole giocare più di quanto abbia fatto finora, ed è una cosa positiva. C'è concorrenza, una sana competizione per un posto. Abbiamo tante partite in arrivo, anche nelle prossime settimane, e avremo periodi più ravvicinati tra una gara e l'altra. Quindi sì, assolutamente: Josh può fare cose davvero, davvero importanti. Le ho viste personalmente e so che è in grado di farle. Non vedo l'ora che riesca a farle un po' più spesso per noi".