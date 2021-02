UFFICIALE, Asamoah è un nuovo giocatore del Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 03 FEB - Il suo nome era stato accostato al Cagliari anche la scorsa estate. E ora Kwadwo Asamoah, classe 1988, è un giocatore rossoblù: l'esterno sinistro ha firmato un contratto che lo lega al club sardo sino al termine di questa stagione. Gioca in Serie A da dodici stagioni: la prima nel 2008-2009 con l'Udinese. Ma è fermo da più di un anno: ultima partita il 6 dicembre 2019. Nell'estate 2012 viene acquistato dalla Juventus. In sei stagioni in bianconero fa incetta di trofei: 6 scudetti, 4 edizioni della Coppa Italia e 3 della Supercoppa italiana. Gioca 156 gare, di cui 27 tra Champions League ed Europa League, e segna 5 reti. Nel 2018-19 arriva all'Inter. In nerazzurro nell'arco di due stagioni colleziona 53 gare: 40 in Serie A, 1 in Coppa Italia, 9 in Champions e 3 in Europa League. Oggi ad Asseminello primo allenamento anche per Daniele Rugani, il difensore centrale acquistato a sorpresa nell'ultimo giorno di calciomercato. Classe 1994, con la maglia della Juventus ha collezionato 79 presenze e segnato sei reti. Uno lo ha realizzato proprio contro il Cagliari, nel 4-0 della stagione 2016-2017. (ANSA).