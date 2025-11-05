Udogie minacciato con una pistola: dietro potrebbe esserci la rottura con l'agente

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Momenti di paura per Destiny Udogie, difensore del Tottenham e della nazionale italiana, minacciato con arma da fuoco a Londra lo scorso 6 settembre. Secondo quanto riferito da BBC Sport, e confermato oggi dal club londinese, il giocatore è stato aggredito da un agente sportivo che gli ha puntato contro una pistola nel corso di un confronto avvenuto nella zona nord della capitale britannica. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La Metropolitan Police è intervenuta intorno alle 23:14 a Cockfosters Parade, nel quartiere di Barnet, dopo la segnalazione di un uomo minacciato con un'arma da fuoco. Durante le indagini è emerso che anche un secondo individuo sarebbe stato minacciato e ricattato dallo stesso aggressore. L'8 settembre un uomo di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di possesso di arma da fuoco con intento di ricatto, estorsione e guida senza patente, per poi essere rilasciato su cauzione. Le indagini restano in corso.

Secondo la stampa britannica, alla base dell'aggressione ci sarebbero tensioni legate a un rapporto professionale tra il giocatore e l'agente, probabilmente in seguito alla rottura di un contratto di rappresentanza. Gli investigatori stanno verificando la dinamica dei fatti e l'effettivo movente, senza però divulgare ulteriori dettagli sull'identità del sospettato. Il Tottenham Hotspur ha confermato l'episodio in una nota ufficiale, assicurando di aver fornito assistenza psicologica al giocatore. Nonostante l'accaduto, Udogie ha continuato a giocare regolarmente, compresa l'ultima uscita degli Spurs, 4-0 contro il Copenaghen in Champions League. Il club inglese ha espressi apprezzamento per la professionalità del calciatore, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni pubbliche. Arrivato al Tottenham dall'Udinese nel 2022 per circa 15 milioni di sterline, il 22/enne veronese ha firmato un contratto quinquennale e collezionato 76 presenze con gli Spurs. E proprio l'Udinese ha voluto manifestare solidarietà al suo ex giocatore. (ANSA).