De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa: sarà già in panchina contro la Fiorentina
Il Genoa ha deciso: Daniele de Rossi sarà il nuovo allenatore rossoblù. Secondo quanto riporta Sky Sport la società ha ormai scelto lui e in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, in modo da permettere all’allenatore di raggiungere Genova e sedersi in panchina già nella partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta. De Rossi dirigerà il primo allenamento con la squadra domani, mentre oggi il gruppo continuerà a lavorare sotto la supervisione di Murgita e Criscito.
La situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?
Serve un Ds che non sbagli l'allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
