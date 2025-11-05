De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa: sarà già in panchina contro la Fiorentina

Il Genoa ha deciso: Daniele de Rossi sarà il nuovo allenatore rossoblù. Secondo quanto riporta Sky Sport la società ha ormai scelto lui e in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, in modo da permettere all’allenatore di raggiungere Genova e sedersi in panchina già nella partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta. De Rossi dirigerà il primo allenamento con la squadra domani, mentre oggi il gruppo continuerà a lavorare sotto la supervisione di Murgita e Criscito.