Roma in emergenza, si ferma anche Bailey per una lesione al bicipite femorale

Roma in emergenza, si ferma anche Bailey per una lesione al bicipite femorale
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 13:39News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - È una Roma in emergenza quella che partirà per la Scozia tra poche ore in vista della gara di Europa League contro Rangers. Dopo Dybala anche Patrick Bailey si ferma per una lesione del bicipite femorale sinistro. Come l'argentino sarà fuori tre settimane, ma Gasperini per la gara di domani non potrà contare nemmeno su Ferguson per un attacco con scelte obbligate. Ancora assente dai convocati anche Angelino. (ANSA).