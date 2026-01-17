Udinese-Inter la prima gara col minuto di silenzio per Commisso: le formazioni

Udinese-Inter la prima gara col minuto di silenzio per Commisso: le formazioniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:16News
di Redazione FV

Nel giorno della scomparsa di Rocco Commisso, la 21a giornata di campionato prosegue con Udinese-Inter in programma alle ore 15. Si osserverà, proprio a seguito della morte del presidente della Fiorentina, un minuto di raccoglimento. Ecco le formazioni ufficiali:

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piotroswki, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Ehizibue, Camara, Zemura, Miller, Modesto. Allenatore: Runjaic.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Martinez. A disposizione: Caligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo, Bastoni. Allenatore: Chivu.