Bove-Watford, lunedì le visite mediche. Il saluto alla Roma: "Ci vediamo in campo!"
Edoardo Bove è pronto a ripartire dal Watford. Dopo la rescissione di stamani con la Roma, l'ex centrocampista viola si appresta a firmare il suo nuovo accordo col club inglese: come riporta Fabrizio Romano, il giocatore firmerà un contratto iniziale di sei mesi, fino al prossimo giugno, con opzione di cinque anni fino al 2031. Nelle prossime ore Bove partirà alla volta dell'Inghilterra e nella giornata di lunedì svolgerà le visite mediche con la sua nuova squadra.
Così, il classe 2002 ha voluto dedicare un saluto caloroso al mondo giallorosso attraverso il suo profilo Instagram: "Un legame che va oltre un semplice contratto. Ci vediamo, presto, in campo! Grazie di tutto", le dolci parole di Bove per la Roma, pronto a tornare sul terreno di gioco dopo essersi fermato quel 1° dicembre 2024, giorno di Fiorentina-Inter in cui il suo cuore si era fermato al Franchi. Di seguito il post:
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati