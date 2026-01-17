Gasperini saluta Commisso: "Ho vissuto la tragedia Barone: viola martoriati da queste cose"

Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa tenuta oggi alla vigilia di Torino-Roma, ha ricordato Rocco Commisso. Il tecnico giallorosso ha infatti iniziato le dichiarazioni con una dedica al compianto presidente della Fiorentina, ricordando che lui stesso, quando allenava l'Atalanta, fu in qualche modo coinvolto nella nefasta domenica del malore fatale a Joe Barone, avvenuto il giorno di Atalanta-Fiorentina nel marzo 2024. Ecco le parole di Gasperini sull'addio di Commisso, accaduto stanotte, riportate dall'inviato di TMW:

"Inizio dalla scomparsa di Commisso che chiaramente ha fatto sensazione, anche se si sapevano le condizioni. Anche al di là della rivalità che nel campo è sempre molto importante, però poi dopo, questa è l'essenza della vita che va sopra ad ogni rivalità chiaramente. Poi con questa società ho vissuto anche una tragedia come quella di Barone, con una partita che dovevamo giocare e che poi è stata rinviata. Anche quella di Astori, che l'abbiamo vissuta tutti. È chiaro che dispiace, soprattutto per una società che è stata così martoriata da queste cose. Stamattina c’era anche qui Bove, che ha risolto il contratto e andrà a giocare in Inghilterra. Questa, almeno, è una gran bella notizia per lui, per il ragazzo, che finalmente torna a giocare a calcio, cosa che desidera fortemente. Quindi una notizia brutta e una positiva".