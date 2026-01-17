Il sindaco di Gioiosa Ionica: "Rocco rimasto umile, non ha mai dimenticato le sue origini"

vedi letture

Rocco Femia, sindaco di Marina di GIoiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, nonché cugino di Commisso ha parlato del presidente della Fiorentina scomparso nelle scorse ore a LaPresse: "Rocco è stato sempre una persona meravigliosa sotto tutti i punti di vista, non ha mai dimenticato le sue origini. Siamo addolorati". Femia ha ricordato di quando il cugino si è trasferito, all'età di 12 anni, negli Stati Uniti per raggiungere il padre. Nonostante questo e la carriera che ha poi fatto, "non ha mai dimenticato il suo paese" sottolinea Femia. "Quando è venuto quattro anni fa ha avuto un’accoglienza meravigliosa", aggiunge.

E su questa umiltà racconta di come fosse una persona molto alla mano: "Quando è venuto a Gioiosa si è messo a suonare la fisarmonica. Amava passare le serate in compagnia dei compaesani. A casa sua era sempre festa", spiega. Raccontando di come sia "rimasto sempre umile e legato alla sua terra, non si è mai dimenticato di noi". Tanto da fare molta beneficienza dando il suo contributo alle associazioni Onlus.