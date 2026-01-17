Ufficiale Bove pronto a tornare a giocare: risolto il contratto con la Roma. Lo aspetta il Watford

Edoardo Bove è pronto a tornare in campo. Destinato probabilmente alla Premier League - dove le norme permettono di giocare anche con pacemaker al cuore - e più in particolare al Watford, l'ex centrocampista della Fiorentina ha ufficialmente risolto il suo contratto con la Roma. Lo annuncia la stessa società giallorossa, completando così l'ultimo step formale che dovesse fare il classe 2002 per liberarsi dal club in cui è nato e cresciuto, per sbarcare in Inghilterra. Bove, fermo dallo scorso 1° dicembre 2024 quando fu colto da malore durante la gara contro l'Inter al Franchi, si accinge così a tornare a giocare.

Ecco la nota: "L’AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone. La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2.

L’11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno. Con la maglia della Roma totalizza complessivamente 92 presenze e 4 gol.

Nell’estate del 2024 passa alla Fiorentina dove si afferma rapidamente diventando uno dei migliori calciatori della squadra viola. Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio.

Sempre uno di noi. Per sempre un romanista.

In bocca al lupo, Edoardo!".