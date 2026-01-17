L'omaggio viola a Commisso, con il Bologna lutto al braccio e maglia speciale

FirenzeViola

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 13:20
di Redazione FV

In vista della sfida di domani contro il Bologna in campionato, che come appreso in mattinata si giocherà regolarmente domani alle ore 15, la Fiorentina omaggerà la scomparsa del proprio presidente, Rocco Commisso, venuto a mancare nella notte, giocando con il lutto al braccio e indossando nel pre partita, durante il riscaldamento, una maglia speciale dedicata proprio al patron viola. 