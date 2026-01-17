Fifa, Infantino: "Addolorato, Commisso ha dedicato la vita a questo meraviglioso sport"

vedi letture

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha ricordato dai social Rocco Commisso, nel giorno della scomparsa: "Sono addolorato nell'apprendere della scomparsa di Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina, che ha dedicato la sua vita al nostro meraviglioso sport. Quando l'ho incontrato, mi ha parlato dei suoi giocatori come dei figli, del suo club come una parte di sé. Le mie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a chiunque lo conoscesse e con cui abbia lavorato. Un grande", il messaggio tramite una Instagram Story.