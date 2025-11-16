Ferrari sul tema stadio: "Senza le giuste risposte siamo pronti a tirarci fuori dal progetto"

Uno dei tanti temi toccati dal direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari nella lunga intervista rilasciata a La Repubblica quest'oggi è quello legato alla ristrutturazione dell'Artemio Franchi. In tal senso è in programma un incontro tra la Fiorentina e la Uefa , con la presenza anche della sindaca Funaro, per parlare degli ultimi sviluppi: "Noi saremo lì solo come uditori. La Uefa vuole vedere l’avanzamento dei lavori, avere garanzie e certezze che vengano rispettate le scadenze che sono state date a tutti quelli che si sono candidati per gli Europei. Quindi è un discorso progettuale e noi, ahimè, non abbiamo nulla da dire, anzi, abbiamo solo da sperare". Ciò che più preoccupa però il dg viola è il fatto che la Fiorentina non è stata coinvolta nel progetto: "Non eravamo d’accordo su molte cose, siamo andati anche in tribunale, ma il Comune ha fatto di testa sua con il risultato che la Fiorentina sta perdendo un sacco di soldi e siamo già in ritardo sui lavori. La sindaca sa che se entro dicembre si riesce a siglare un accordo la Fiorentina farà parte del secondo lotto del progetto, ma per arrivate a quel punto mancano un sacco di informazioni che ancora non abbiamo. Ci devono dire se le nostre condizioni vanno bene e noi dobbiamo decidere se le loro previsioni di lavori ci stanno bene".

Ad oggi, come sottolineato dallo stesso Ferrari, c'è quindi il grande rischio che la Fiorentina non faccia parte del progetto Franchi: "Rimaniamo assolutamente disponibili a valutare tutto quello che il Comune ci farà vedere. Anche noi dobbiamo mandare ancora qualche dato però oggi, a differenza di qualche mese fa, c’è il rischio che la Fiorentina rimanga fuori dal progetto". In tal caso, rimarca Ferrari: "Il Comune se lo farà da solo, senza la Fiorentina. E quando sarà finito ci troveremo un impianto pronto, sperando che sia uno stadio adeguato alle nostre esigenze ma, soprattutto, a quelle dei tifosi, anche perché uno stadio dove i lavori iniziano nel 2024 e, forse, finiscono nel 2029 nasce già vecchio".