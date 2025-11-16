Tegola Lazio, Rovella si opera. Tornerà in campo nel 2026

vedi letture

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, alza definitivamente bandiera bianca e nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico per risolvere la pubalgia che lo tormenta da inizio settembre. La terapia conservativa, riporta Tuttomercatoweb.com, non ha portato le risposte attese e, dopo due mesi di calvario, i fastidi accusati negli ultimi giorni hanno spinto il centrocampista a cedere e dare il via libera all'operazione.

In attesa di comunicazioni ufficiali dalla Lazio, Maurizio Sarri dovrà fare i conti con uno stop ancora prolungato di Rovella che non tornerà prima di 45-50 giorni in gruppo, rimandando l'appuntamento con il campo al 2026.