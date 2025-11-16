Tegola Lazio, Rovella si opera. Tornerà in campo nel 2026
FirenzeViola.it
Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, alza definitivamente bandiera bianca e nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico per risolvere la pubalgia che lo tormenta da inizio settembre. La terapia conservativa, riporta Tuttomercatoweb.com, non ha portato le risposte attese e, dopo due mesi di calvario, i fastidi accusati negli ultimi giorni hanno spinto il centrocampista a cedere e dare il via libera all'operazione.
In attesa di comunicazioni ufficiali dalla Lazio, Maurizio Sarri dovrà fare i conti con uno stop ancora prolungato di Rovella che non tornerà prima di 45-50 giorni in gruppo, rimandando l'appuntamento con il campo al 2026.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiVanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Tommaso LoretoVanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com