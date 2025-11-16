Ancora Galloppa: "L'esperienza in Prima Squadra incredibile. Ecco di cosa hanno bisogno"

vedi letture

Ancora l'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato a Sportitalia. Ecco un altro estratto dell'intervista: "E' stata un'emozione incredibile. Sono stato catapultato dal campo della Primavera a quello della Prima Squadra. Non abbiamo avuto tempo di pensare. Sono state emozioni forti che mi porto dietro ancora oggi. Mi sono sentito a mio agio, anche grazie ai calciatori che si sono messi a completa disposizione. Mi dispiace solo per il risultato, ma quello che abbiamo fatto come staff è stato tanto e siamo stati bravi".

Che Fiorentina è quella che hai lasciato dopo aver gestito qualche giorno? "E' una squadra che ha voglia di uscire da quella situazione. Stanno vivendo delle difficoltà. Io ho visto dei ragazzi disponibili, è chiaro che hanno bisogno di trovare una guida dallo staff e dall'allenatore. Hanno bisogno di un sostegno. Se trovano la strada giusta hanno tutte le qualità per uscire da questo momento".